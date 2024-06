Italia, Mancini esalta Zaccagni: il commento dopo il gol alla Croazia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato il pareggio da brividi contro la Croazia e l'approdo agli ottavi di finale, grazie alla rete di Zaccagni, l'Italia scenderà in campo sabato 29 giugno per sfidare la Croazia per un posto ai quarti di finale di Euro 2024.

In vista della sfida il difensore Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Uefa: "Tutte le squadre sono toste in questo torneo. Abbiamo visto la Svizzera contro la Germania, è una squadra molto fisica, molto veloce, corrono tanto. Sarà una partita di livello e cercheremo di recuperare e arrivarci al meglio".

"La partita con la Spagna ci aveva abbassato l’umore perché non ci aspettavamo una gara del genere ma siamo stati bravi a reagire in una partita fondamentale. L’abbiamo ripresa alla fine ma meritava molto prima di stare sopra per espressione di gioco, per tutte le cose che abbiamo fatto nei 90 minuti. Credo sia stato un pareggio meritato e una qualificazione meritata".

Infine sul gol di Zaccagni: "Durante la partita uno spera sempre che le cose si mettano nel migliore dei modi il prima possibile ma fare un gol così bello all’ultimo secondo è qualcosa che ci può dare una spinta in vista della prossima partita".