Italia, Nicolato su Mancini: "Non è lui il problema, felice se dovesse rimanere"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Ingrati/Uff. Stampa FIGC

Gli allenatori sono uomini soli, comandanti pronti a essere il capro espiatorio in caso di problema. Questo è ciò che sta vivendo Roberto Mancini alla guida tecnica della Nazionale italiana. Qualche mese fa veniva osannato per aver riportato gli Azzurri alla vittoria, oggi è identificato come responsabile della disfatta Mondiale. Il collega Paolo Nicolato, CT dell'U21, in conferenza stampa ha preso le sue difese: "È un momento in cui contano le idee, più che gli uomini. Non sono questi un grande problema per me, e Mancini è l'ultimo dei problemi. Sarei felicissimo se rimanesse".