Italia, Nino D'Angelo carica Immobile e Insigne: "Siete il mio orgoglio" - FT

Immobile e Insigne hanno portato l'Italia alla vittoria nel primo match contro la Turchia e vogliono fare la stessa cosa questa sera contro la Svizzera. Loro hanno condiviso quasi ogni tappa della loro carriera: gli inizi nei campi della Campania (Ciro a Sorrento e Lorenzo a Napoli e Cava de' Tirreni), l'esperienza a Pescara fino ad arrivare alla Nazionale. Nonostante ora non giochino nello stesso club (Immobile è il bomber della Lazio, Insigne è il capitano del Napoli), sono molto legati e hanno in comune tante cose, tra cui l'amicizia con Nino D'Angelo, simbolo di Napoli. Il cantante ha voluto caricare i due su Instagram attraverso un post: "Napoletani del mondo...Lorenzo e Ciro siete il mio Orgoglio...Forza Italia". Questo messaggio può solo che far bene a due "scugnizzi" come loro.