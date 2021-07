Italia, Novellino spalleggia Immobile: "Mancini fa bene a confermarlo"

Nonostante la Nazionale sia arrivata in finale, c'è un argomento che divide molti tifosi italiani: le prestazioni di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio nelle ultime gare non ha reso al massimo, anche per colpa del lavoro tattico svolto dalle squadre avversarie. Nonostante ciò, King Ciro rimane un attaccnate di grande livello che ha fatto le fortune degli Azzurri nelle partite iniziali. Tra i tanti che hanno preso le parti del bomber c'è Walter Novellino che a TMW Radio ha detto: "Ripartire da Immobile? Credo di sì, perché sono fiducioso. Immobile ha difficoltà perché gioca da unica punta e deve dare il tempo per far salire gli altri. Questo lo sta facendo bene. Ieri Mancini ha provato il falso nove per qualche minuto e l'Italia lì non mi è piaciuta. Profondità e ampiezza te la danno la prima punta, Immobile può farlo e per me il ct fa bene a confermare Immobile, magari facendo poi subentrare Belotti".