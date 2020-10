Italia - Olanda, gli Azzurri al cimitero di Bergamo per omaggiare le vittime del Covid-19

A poche ore dalla sfida di Nations League tra Italia e Olanda, una delegazione della FIGC e della KNVB si è recata al Cimitero Monumentale di Bergamo insieme ai rappresentanti della città e dell'Atalanta. Il ct Mancini, il capodelegazione Vialli e il team manager Oriali, oltre al sindaco Gori, il presidente dell'Atalanta Percassi, il presidente della federazione olandese Just Spee e il segretario generale de Jong, hanno osservato un momento di raccoglimento. Il gruppo ha poi deposto due corone di fiori in ricordo delle vittime della pandemia di questi mesi. "A Bergamo, ai bergamaschi", la dedica firmata dagli Azzurri sulla corona di fiori. Questa sera, riporta il sito della FIGC, sugli spalti dello stadio Bergamo ci sarà una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 sindaci della provincia. In segno di solidarietà, infine, la curva Nord sarà allestita con un grande tricolore.

