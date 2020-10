Lazio, oggi controlli per Fares: Inzaghi spera di averlo già con la Samp

C'è ansia, non è stata di certo una sosta tranquilla per la Lazio e i suoi tifosi. Una sfilza di notizie negative sono arrivate dai vari ritiri delle nazionali e da Formello. L'ultima quella che riguarda Fares. Dall'Algeria è rimbalzata la notizia dei suoi problemi fisici: "problemi al ginocchio e fastidi all'adduttore", quanto riportato dai media locali. Ieri l'esterno è andato in panchina nel match contro il Messico, sono arrivate comunque le prime rassicurazioni che parlavano di riposo precauzionale. Oggi rientrerà a Formello per svolgere dei controlli, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. C'è attesa per capire il reale stato delle sue condizioni: il check up odierno sarà fondamentale per stabilire se sarà disponibile o meno per la sfida con la Sampdoria.

