Italia, Orsolini amaro: "La non convocazione una botta fortissima, ho promesso che..."

Riccardo Orsolini è stato uno dei grandi esclusi dell'amara spedizione italiana agli Europei 2024. Il calciatore, reduce da una stagione esaltante con la maglia del Bologna, è tornato a parlare dell'esclusione nella conferenza stampa che si è tenuta a Valles.

"Preferirei non parlare di questo perché sono stato male in quel periodo: mi sono ripromesso di non soffrire più così per una questione sportiva. La vittoria più grande è stata ricevere messaggi di affetto e abbracci da ogni dove in quel periodo, è stato bellissimo. La botta è stata forte, ho passato giorni a guardare il soffitto. Ma ora non ci penso più, penso solo al Bologna. Bologna per me è un’onda bellissima, mi sento un surfista", queste le sue parole.