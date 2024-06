Italia, parla Calafiori: "Voglio andare all'Europeo". Poi sulla Roma...

TUTTOmercatoWEB.com

Terzo giorno di raduno a Coverciano per l'Italia di Spalletti che si prepara all'Europeo che prenderà il via il prossimo 14 giugno. Questa volta è Riccardo Calafiori, uno dei protagonisti della strepitosa stagione del Bologna, a intervenire in conferenza stampa: "La squadra che ha vinto l'Europeo è cambiata parecchio e questo credo possa essere un punto di forza, l'innocenza di essere giovani e non pensare troppo credo possa essere un punto di forza. Si sente che c'è qualcosa di speciale, molti li conosco e molti li sto conoscendo adesso. Siamo uniti".

Sul ruolo in Nazionale: "Saper fare due ruoli, la duttilità credo sia un punto a mio favore. Poi vorrei avere la tua sicurezza sul fatto di andare all'Europeo: non sono così sicuro, ma mi alleno tutti i giorni per questo".

Sulla Roma invece: "Ormai dall'infortunio sono passati sei anni, ma la mia reazione è sempre stata quella di tornare in campo, non ho mai pensato che avrei smesso. Sul mercato non rispondo: coi miei ex compagni ho un bellissimo rapporto, sono cresciuto lì e sono stato molto bene, questo lo posso dire".