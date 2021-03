Italia, Pasqua in zona rossa ma è consentito viaggiare all'estero: i dettagli

Sarà una Pasqua blindata quella italiana, ma non per tutti. Il governo infatti ha disposto che tutto il territorio nazionale nei giorni festivi, 3-4-5 aprile, sia interamente zona rossa: vietati quindi gli spostamenti fuori dal comune e ancora impossibile spostarsi tra regioni. Il paradosso però viene evidenziato nel fatto che sia invece possibile spostarsi all'estero per viaggi turistici.

A confermare il fatto è stato proprio il Viminale in una nota in cui afferma che: "Sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento”. Ci si potrà quindi muovere anche tra regioni arancioni o rosse per raggiungere l'aeroporto di partenza.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.