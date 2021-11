Italia, piove sul bagnato: gli Azzurri perdono due posizioni nel ranking FIFA

Oltre il danno la beffa. Dopo la clamorosa notizia, per come si era messo il girone, che l'Italia dovrà partecipare di nuovo ai play-off per andare ai Mondiali, è arrivato un altro pessimo dato. La Nazionale infatti ha perso due posizioni nella classifica del ranking Fifa. Gli Azzurri, che hanno ottenuto solo due punti nelle ultime due con Svizzera e Irlanda del Nord, sono scesi dalla quarta alla sesta posizione facendosi scavalcare da Inghilterra e Argentina. Al comando sempre il Brasile con Belgio e Francia che concludono il podio.

Le prime 10 posizioni del ranking FIFA

1. Belgio – 1828.45 punti

2. Brasile – 1826.35 punti

3. Francia – 1786.15 punti

4. Inghilterra – 1755.52 punti (+1)

5. Argentina – 1750.51 punti (+1)

6. Italia – 1740.77 punti (-2)

7. Spagna – 1704.75 punti

8. Portogallo – 1660.25 punti

9. Danimarca – 1654.54 punti (+1)

10. Paesi Bassi – 1653.73 punti (+1)