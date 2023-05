Italia, pronti i preconvocati di Mancini: torna Zaniolo. Mentre Zaccagni...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il 15 giugno l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Spagna nel match valido per le semifinali di Nations League. Il c.t. azzurro, in questo finale di campionato, sta selezionando i calciatori per diramare una lista dei preconvocati in vista dell'impegno contro gli iberici. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarebbero emerse già delle prime indicazioni su quella che dovrebbe trasformarsi poi in lista definitiva. A fare ritorno con la maglia della Nazionale dovrebbe essere Nicolò Zaniolo. Nonostante le sue prestazioni con la maglia del Galatasaray siano tutt'altro che convincenti, l'ex Roma gode della piena fiducia del tecnico. Dovrebbe rientrare tra i preconvocati, invece, Mattia Zaccagni. Reduce da una grandissima annata, l'attaccante della Lazio potrebbe essere convocato da Mancini, ma solo come riserva. Se, infatti, il c.t. dovesse rinunciare a Gnonto e non convocare uno tra Grifo e Cambiaghi, allora toccherebbe all'ex Verona. Sicuro della convocazione, in rappresentanza della società biancoceleste, sarà Alessio Romagnoli.