Italia, Pruzzo si rivolge a Spalletti: "Doveva far giocare prima Zaccagni!"

© foto di Giacomo Falsini

L'Italia ha superato il girone B di Euro2024 grazie soprattutto a Mattia Zaccagni. Il suo gol nel finale contro la Croazia è stato decisivo per il passaggio agli ottavi di finale degli azzurri, che affronteranno la Svizzera. A questo proposito, ai microfoni di Radio Radio l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha detto la sua sulle recenti scelte di Spalletti e sull'utilizzo proprio dell'esterno della Lazio, che in questo momento è in ottima forma. Ecco le sue parole in merito: “Sino adesso Spalletti ha fatto giocare chi meritava durante il campionato, ma non chi stava meglio e quindi secondo me deve cambiare questa cosa: bisogna far giocare chi sta meglio fisicamente. Lui forse non l’ha considerato visto che ha lasciato a casa uno come Politano. Dovevamo sfruttare Zaccagni e Chiesa... Dobbiamo far giocare l’Italia vicino all’area di rigore non lontana”.