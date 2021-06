Italia, Raspadori: "Stare accanto a Immobile e Belotti un'occasione unica"

L'outsider che non aspetti è Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo dopo aver disputato l'Europeo con l'Under21 parteciperà anche a quello dei "grandi" vista la convocazione arrivata dal ct azzurro Mancini. Il calciatore ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio in cui ha parlato anche di cosa rappresenta per lui la maglia azzurra: "Riuscire a partecipare a entrambi (gli Europei, ndr) è stupendo. Stare a stretto contatto con Immobile, Belotti e tutti gli altri attaccanti per diverso tempo sarà un’occasione unica".

