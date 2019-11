Italia, Selvaggi: “Immobile o Belotti? Scelgo il Gallo…”

Franco Selvaggi, ex attaccante e campione del mondo nel 1982, è intervenuto a Radio Sportiva, dove si è espresso sul dualismo ben presente in casa Italia tra Belotti e Immobile: “Mancini aveva un compito arduo dopo la gestione Ventura e lo ha superato a pieni voti. Fa ben sperare anche per il futuro, le vittorie sono di buon auspicio. Belotti o Immobile? Ho un debole per l’attaccante del Torino. Col loro è stato risolto il problema del centravanti azzurro, che era il punto debole della Nazionale di Ventura. Credo che il ct abbia già in mentre chi portare agli Europei, in nucleo della squadra c’è, poi le sorprese possono essere sempre. Acerbi sta sostituendo bene Chiellini, scelta giusta e dovuta al rendimento di Romagnoli in campionato. L’Italia deve puntare a vincere l’Europeo, ma sarebbe già un ottimo risultato arrivare fino in fondo”.

