Italia, sorpresa durante la rifinitura: spunta Mihajlovic all'Olimpico - FOTO

È una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Azzurra. L'Italia di Mancini, nel corso del pomeriggio, si è allenata all’Olimpico e nel corso della rifinitura ha ricevuto la più piacevole delle visite: quella di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, che sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia e che nei giorni scorsi ha potuto lasciare l’ospedale al termine del secondo ciclo di chemioterapia, è arrivato al campo di allenamento con i suoi due figli maschi dove è stato accolto dai dirigenti della Nazionale e dal suo ex compagno ai tempi della Lazio. Mihajlovic si è accomodato in panchina per seguire la seduta ed ha ricevuto proprio dal commissario tecnico Azzurro una maglia personalizzata dell’Italia con su impressi il suo nome e quel numero 11 che per tanti anni ha portato sulle spalle nel corso della sua lunga carriera da calciatore.

Pubblicato l'11/10 alle ore 19:18