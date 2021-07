Italia - Spagna, Oyarzabal: "Sarà complicato, ma abbiamo piena fiducia"

Il giorno della tanto attesa semifinale di Euro 2020 si avvicina. Martedì Italia e Spagna si sfideranno a Wembley per conquistare un posto in finale nello stesso stadio di Londra. Durante la conferenza stampa di presentazione del match, per la Roja ha parlato Mikel Oyarzabal: "Sarà molto complicato. Hanno dimostrato il loro valore e vengono da un grande momento" - ha detto l'eroe dei rigori contro la Svizzera, aggiungendo poi - "Anche noi. Dobbiamo concentrarci su questo. Se penseremo a noi stessi, avremo più possibilità di vincere. Dobbiamo essere noi stessi. Come abbiamo fatto nelle altre partite, fidandoci di noi. Chiellini e Bonucci? Penso di poterli superare e segnare un gol in più di loro. Hanno un livello alto, con giocatori di grande valore che militano in grandi squadre. Dobbiamo fare una grande partita e abbiamo piena fiducia in noi stessi".