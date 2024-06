Italia, Spalletti: "Io il responsabile dell'eliminazione ma non mi dimetto"

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia è fuori da Euro 2024. Ai quarti va la Svizzera dopo aver dominato 90 minuti grazie alle reti di Freuler e Vargas. Al termine della sfida ecco le parole di Spalletti ai microfoni di Rai Uno: "Quel gol all’inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe dal punto di vista nel morale. Siamo stati poco incisivi, quello che ha fatto la differenza è il ritmo, troppo inferiori a loro nel primo tempo e al di là di quella che è stata la caratteristica di squadra anche nelle individualità c’era un passo differente. Purtroppo il ritmo e la freschezza fanno sempre la differenza, in questo momento per troppi condizionamenti non siamo in grado di fare più di questo. Mondiali? La strada è lunghissima, ci vuole più ritmo dentro la squadra al di là di quella che può essere la qualità. Ci vuole più sacrificio. Non siamo arrivati a questo Europeo nella condizione giusta".

Poi in conferenza stampa: "Io ho la responsabilità di quello che è successo, i calciatori li ho scelti io, ed è chiaro che sono in un percorso dove devo fare delle conoscenze. Non sono contento della partita che abbiamo disputato, nemmeno di quella contro la Spagna. Sono soddisfatto parzialmente delle altre due gare, ma in queste siamo stati sottolivello. Però questa cosa la devo dire, anche se può sembrare cercare gli alibi: prima di questa competizione gli altri allenatori hanno avuto 20-30 partite, io ne ho avute dieci e avevamo già il fucile puntato dicendo che dovevo vincere. Ho bisogno di più conoscenza diretta per prendere il meglio, poi abbiamo avuto diversi giocatori infortunati su cui contavo e oggi s'è visto che dal punto di vista dell'intensità siamo stati inferiori e la Svizzera s'è qualificata in maniera giusta".