Italia - Svizzera, il rewind dell'Europeo: Acerbi per Chiellini

Italia - Svizzera è (quasi) un match ball per la qualificazione a Qatar 2022. Entrambe le nazionali arrivano alla partita in emergenza con varie assenze nello scacchiere dei titolari. Per quanto riguarda gli azzurri out Immobile e Chiellini, che hanno già lasciato il ritiro. In attacco il ct Mancini riflette se schierare Belotti (favorito) o Insigne falso nove con Berardi e Chiesa esterni. Dietro invece la scelta è già fatta. Al posto di capitan Chiellini, al fianco di Bonucci scenderà in campo Acerbi.

COME ALL'EUROPEO - C'è un precedente freschissimo tra Italia e Svizzera allo Stadio Olimpico. Era lo scorso 16 giugno, seconda giornata del girone di Euro 2020 e gli azzurri si sbarazzavano della nazionale allora di Petkovic con un rotondo 3-0. Al 24', con il risultato ancora sullo 0-0, dopo aver segnato un gol poi annullato per tocco di braccio, Chiellini lasciava il campo per un problema muscolare: al suo posto dentro Acerbi e dopo soli 2 minuti iniziava lo show azzurro (doppietta di Locatelli e gol di Immobile). Mancini spera che arrivi il bis, da giugno a novembre, dall'Europeo al Mondiale.