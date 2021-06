Italia - Svizzera, Immobile: "Vittoria e gol dedicati a Daniel e David"

Grande entusiasmo per la seconda vittoria dell'Italia a Euro 2020. Oltre alla gioia comprensibile, Ciro Immobile ha voluto dedicare un pensiero a David e Daniel, i due bambini vittime della strage di Ardea: "Ci tenevo a dedicare la vittoria e il gol a Daniel e David, due angeli che non sono più con noi. Abbiamo giocato anche per loro, gli mandiamo un abraccio ovunque siano" ha detto ai microfoni della Rai. "Avremmo voluto partecipare al funerale ma non possiamo a causa della bolla, ci stringiamo intorno a questo lutto devastante. Quello che potevamo fare in campo per dedicargli la vittoria lo abbiamo fatto". Alla fine anche il saluto a Lino Banfi, collegato con lo studio Rai.

Pubblicato il 16/06