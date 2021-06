Italia - Svizzera, Mancini contro Petkovic: in panchina solo ex Lazio

Italia - Svizzera, Roberto Mancini contro Vladimir Petkovic. La Coppa Italia del 2004 contro quella del 26 maggio 2013. Curioso che nella seconda giornata degli europei a sfidarsi siano due commissari tecnici ex allenatori della Lazio. E non solo. Due allenatori vincenti. Entrambi infatti hanno trionfato nel trofeo nazionale, scrivendo pagine di storia biancoceleste. Petkovic, come ha ricordato lui stesso nella conferenza stampa della vigilia, è legato alla vittoria più sentita, quella in finale contro la Roma. Mancini invece può aggiungere al successo da tecnico anche quelli da giocatore (uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea) e da vice di Eriksson (una Supercoppa Italiana).