Italia U21, la vittoria con l'Irlanda vale agli Azzurrini la qualificazione all'Europeo

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia Under 21 si è qualificata a Euro2023. Gli Azzurrini di Nicolato hanno vinto contro l'Irlanda 4-1 al 'Del Duca' di Ascoli, staccando così il pass per gli Europei che si terranno in Romania e Georgia. A segno Rovella e Cambiaghi nel primo tempo, Pellegri e Quagliata nel secondo. L'unica rete degli irlandesi è stata segnata Coventry.

NICOLATO - Il CT al termine del match ha dichiarato: "È un risultato ottenuto attraverso un percorso difficile e stimolante. Ringrazio i 49 giocatori che abbiamo convocato in questi mesi e tutto lo staff. Ho sempre avuto fiducia nella squadra. Penso di giorno in giorno, spero che i ragazzi giochino nella prossima stagione perché lo meritano e hanno qualità".