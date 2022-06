Italia Under 19, Gnonto e Scalvini saltano l’Europeo: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attesissimo Europeo Under 19 di questa estate l'Italia lo disputerà senza due pilastri come Willy Gnonto dello Zurigo e Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Entrambi, chiamati da Mancini per gli impegni di Nations League, non sono stati liberati dai propri club. L'attaccante ha comunque voluto mandare un pensiero per i propri compagni: "Ciao ragazzi, mi spiace tantissimo non essere lì con voi stasera, però vorrei mandarvi un grandissimo in bocca al lupo per la partita. Sarò lì davanti alla tv a seguirvi e sono sicuro che ce la faremo". Stesso discorso per il centrale nerazzurro: "Ciao ragazzi, mi spiace non essere lì con voi. Ci siamo già sentiti e volevo farvi un grande in bocca al lupo. Forza azzurri".