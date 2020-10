Italia Under 21, due calciatori positivi al coronavirus: annullato l'allenamento

Problemi per l'Italia Under 21 di Nicolato che venerdì affronterà l'Islanda per le qualificazioni agli Europei di categoria. Due azzurrini sono risultati positivi al secondo tampone. I due calciatori sono asintomatici ed erano risultati negativi al primo effettuato domenica 4 ottobre. In attesa di nuovi test, tutto il gruppo squadra è in isolamento fiduciario. Uno dei due giocatori in questione dovrebbe essere Bastoni, che domenica scorsa, ha disputato 90 minuti contro la Lazio.Questo un estratto del comunicato della FIGC: "Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l'Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata".

LAZIO, LA LISTA PER IL CAMPIONATO: OUT RADU

LAZIO, LA LISTA CHAMPIONS: PRESENTE VAVRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE