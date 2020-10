Inter, caso Bastoni: prima negativo, poi positivo al coronavirus in 24 ore

È successo nel ritiro dell'Italia Under 21 di Nicolato. Alessandro Bastoni, come tutta la squadra, è stato sottoposto a due tamponi. Uno nella giornata di lunedì e uno martedì. Al secondo tampone il difensore dell'Inter è risultato positivo, mentre negativo al primo. Secondo La Gazzetta dello Sport, verranno effettuati ulteriori test per verificare le condizioni del calciatore. I risultati sono previsti per il primo pomeriggio. Bastoni ha giocato 90 minuti nel match di domenica contro la Lazio.