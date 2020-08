Jacob Blake, dopo l'NBA si ferma anche l'MLS: il comunicato

Non accennano a fermarsi le proteste in America dopo l'ennesimo episodio che ha visto protagonista la polizia nella sparatoria che ha colpito il 29enne Jacob Blake. L'episodio ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e riacceso le proteste del movimento Black lives matter. Nella notte di ieri si è fermata l'NBA: i Milwaukee Bucks hanno infatti boicottato i playoff e anche le altre gare non si sono disputate. Adesso si ferma anche la MLS, la principale lega calcistica statunitense. Questo il comunicato: "L’intera famiglia della MLS è profondamente rattristata e inorridita dalla sparatoria verso Jacob Blake a Kenosha. Continuiamo a schierarci con la comunità nera nella nostra nazione, compresi i nostri giocatori e i nostri impiegati, condividendo il loro dolore, la loro rabbia e la loro frustrazione. La MLS condanna il razzismo e si schiera sempre per l’equità, ma bisogna fare di più per fare passi tangibili verso un cambiamento. Continueremo a lavorare con giocatori, club e con l’intera comunità per unire il nostro potere e lottare per l’equità e per la giustizia sociale”.

