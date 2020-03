Jonathas: "Il coronavirus non è uno scherzo, ho sentito dolori mai provati prima"

Brescia, Pescara, Torino, Latina. Jonathas è una vecchia conoscenza del nostro calcio e, come noto da qualche giorno, è stato anche il primo calciatore della Liga spagnola trovato positivo al coronavirus. Il brasiliano - che oggi milita nell'Elche -, ha raccontato a Globo le sofferenze che gli ha portato la malattia: "Non potevo allenarmi perché il mio corpo era debole. Specialmente durante i primi tre giorni ho sofferto molto. Non avevo nemmeno la forza di muovermi. Quando sono andato in bagno per farmi una doccia sono quasi svenuto. Era un dolore fortissimo, non l'avevo mai sentito. Questo virus non è uno scherzo. Mi fa male il cuore perché non posso stare con le mie principesse. Ho iniziato a sentire una sensazione molto brutta, un forte mal di testa. La mattina dopo il medico mi ha detto di fare il test perché avevo tutti i sintomi del coronavirus. Ora sto meglio ma nonostante sia un atleta ho sofferto molto. Immaginate come possa stare una persona anziana".

