Jovane Cabral sull'esperienza alla Lazio: "A Roma sono cresciuto come uomo e giocatore"

Reduce dal prolungamento del contratto che lo lega allo Sporting Lisbona fino al 2025, Jovane Cabral è tornato a parlare anche dei mesi trascorsi a Roma, indossando la maglia della Lazio. Il capoverdiano, riporta OJogo, si è espresso in questo modo: "Sono cresciuto molto come uomo e come giocatore. A volte bisogna fare quel passo per vedere altre realtà e imparare dagli altri allenatori. Sono molto contento del tempo trascorso lì, perché ho imparato molto. Ora torno ad aiutare".

