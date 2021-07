Juve, Agnelli punge Sarri: "Chi pensa che i trofei non siano stati apprezzati..."

Nel corso della conferenza di presentazione di Max Allegri, ha preso la parola anche Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha lanciato una frecciatina verso Maurizio Sarri. Qualche settimana fa, infatti, l'attuale tecnico della Lazio aveva detto che il suo Scudetto in bianconero del 2019/20 non era stato festeggiato e apprezzato a dovere. Il patron ha risposto: "Conquistare le vittorie non è scontato e chi pensa che i trionfi degli ultimi anni non siano stati apprezzati sbaglia. Da quando sono qui non ho mai visto una vittoria che sia stata scontata dall'inizio: vincere costa fatica e vincere non è per tutti, quindi chi ci riesce merita rispetto. L'obiettivo è arrivare in Primavera in corsa per tutto e poi giocarcela. Max e la Juve non sono tornati insieme per amicizia, che pure esiste: Max è l'allenatore della Juventus oggi e per i prossimi quattro anni perché pensiamo che lui e la nuova dirigenza possano agire nel solco della tradizione bianconera".