Juve, Allegri studia Tudor: dubbi e un ritorno in vista della Lazio

Grande occasione per la Lazio quella targata Juve, per poter ribaltare sì il risultato ma anche la stagione. Martedì 23 aprile, allo Stadio Olimpico di Roma, i bianconeri scenderanno in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, al momento in vantaggio rispetto ai biancocelesti, con due gol in vantaggio. Come riferisce il Corriere dello Sport, per la sfida contro la Lazio permane il solito dubbio tra Chiesa e Yildiz. Allegri dovrà scegliere il partner giusto per affiancare Dusan Vlahovic. A centrocampo, invece appare quasi certo il ritorno in campo dall'inizio per Weston MCKennie.