Juve - Lazio, Marelli: "Douglas Luiz tra il pugno e il fallo su Rovella, cos'è successo"

© foto di Daniele Buffa

Nella sconfitta della Lazio contro la Juventus ci sono stati diversi episodi che non hanno convinto la formazione biancoceleste e i suoi tifosi. In particolare ce ne sono due che riguardano Douglas Luiz: il primo è un 'pugno' su Patric a palla lontana; il secondo è un fallo con piede a martello, sempre del brasiliano, su Rovella. Queste le spiegazioni a riguardo del commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli negli studi di Dazn.

"Il colpo di Douglas Luiz è a pallone lontano, Sacchi non vede assolutamente nulla. Patric cade a terra per un colpo da parte del brasiliano a palla lontana. Questo non è un colpo particolarmente violento, ma è gratuito e non c'entra niente con il gioco del calcio. Sarebbe stato meglio un intervento del VAR per un cartellino rosso al centrocampista. In Sala VAR non hanno richiamato Sacchi perché si trattava di un comportamento antisportivo che richeide solamente il cartellino giallo, e il VAR non può richiamare l'arbitro in questo caso. Per questo Douglas Luiz non è stato nemmeno ammonito perché Sacchi non ha visto il colpo".

"Fallo su Rovella? Sacchi ha concesso il vantaggio e poi ha ammonito Douglas Luiz. È corretto il giallo e non il rosso perché il piede del brasiliano scivola sulla gamba di Rovella, non è un colpo secco sulla caviglia. Ma sarebbe stato doppio giallo per il centrocampista della Juventus”.