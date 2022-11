Juve - Lazio, parte la vendita dei biglietti: disponibilità e prezzi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Come riportato dal sito ufficiale della S.S.Lazio in un comunicato ufficiale, oggi 7 novembre dalle ore 10.00 è iniziata la vendita dei biglietti relativi alla sfida tra Juventus e Lazio in programma domenica 13 novembre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

In tagliandi disponibili per i tifosi laziali saranno 2.099 così suddivisi: 1.016 nel primo anello (prezzo € 50,00 + commissioni web) e 1.083 nel secondo anello (prezzo € 45,00 + commissioni web). Questi ultimi saranno messi in vendita solo in caso di esaurimento del primo anello.

I biglietti sono acquistabili dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione Millenovecento, esclusivamente sul sito web della Juventus. La fine della vendita è fissata per le ore 19.00 di sabato 12 novembre. Obbligatoria la tessera del tifoso Millenovecento per accedere all'impianto.