Juve - Lazio, terzo atto: dal 3-1 ad oggi, le tre formazioni di Inzaghi

Juventus-Lazio, ci risiamo. Sarà la terza volta che le due squadre si affrontano in stagione: dal successo strepitoso dei biancocelesti all'andata all'Olimpico del 7 dicembre, con gol di Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo, al trionfo in Supercoppa italina a Riyad, fino ad oggi. Una in campionato e una in finale, Inzaghi e Sarri aspettano il terzo faccia a faccia stagionale in Serie A, per quello che non sarà più big match scudetto ma che comunque resta uno scontro d'alta quota che può dare alla Lazio il tris stagionale contro la Juve. E poi, se i biancocelesti dovessero vincere, andrebbero a -5 dalla vetta. Non si sa mai... Da dicembre a luglio la formazione di Inzaghi è cambiata. Pesano, chiaramente, le gravi assenze del momento legate agli infortuni. Nelle due vittorie di campionato e Supercoppa la Lazio ha affrontato la Juve sempre con la formazione titolare, questa volta non sarà così. Vediamo le tre formazioni a confronto (quella di domani probabile) per capire il cambiamento.

Lazio-Juventus 3-1, Serie A, 7 dicembre 2019

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Juventus-Lazio 1-3, Supercoppa italiana, 23 dicembre 2019

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

Probabile formazione Juventus Lazio, Serie A, 20 luglio 2020

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

