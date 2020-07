Juventus - Lazio, ecco perché dopo 7 mesi non è più sfida scudetto

La Juventus e la Lazio per mesi hanno lottato a distanza per lo stesso obiettivo, ora che lo scontro sarà ravvicinato all'Allianz Stadium nulla è uguale a prima. La rassegna stampa di Radiosei evidenzia i cambiamenti più rilevanti.

BOMBER E GOL - Da che ne venivano segnati due o più a partita, adesso la Lazio fa fatica a segnare come il suo bomber Immobile. L'attaccante biancoceleste sta vivendo un periodo di crisi come la sua squadra, ma il fieno in cascina messo quest'inverno gli permette di essere ancora al comando della classifica capocannonieri con 29 reti. Chi sta dando qualche grattacapo a Ciro è proprio CR7: Ronaldo ha ridotto il gap portandosi ad una sola marcatura di differenza ed ora vuole prendere per mano la Vecchia Signora e portarla in trionfo.

MODULO - Nonostante qualche defezione, Inzaghi è sempre rimasto fedele al 3-5-2 e questo potrebbe aver determinato qualche gara. Contro il Milan, con Immobile e Caicedo assenti per squalifica, i giocatori si sono dovuti adattare in diversi ruoli mantenendo l'assetto tattico usuale. Sarri, al contrario, ha variato molte volte il modulo. Anche nei due confronti con la Lazio l'undici iniziale è stato differente, ma nessuno dei due è risultato vincente: all'Olimpico il 4-3-1-2 è stato un fallimento, mentre nella finale di Supercoppa Italiana il tridente offensivo con Dybala, Higuain e Ronaldo ha sbilanciato la squadra.

ASSENZE - Una delle cause principali del momento buio dei capitolini è sicuramente l'assenza di giocatori fondamentali. Rispetto alla formazione che ha giocato 7 mesi fa contro i bianconeri, Inzaghi dovrà fare a meno di 4 titolari (Radu, Leiva, Lulic e Correa) e 2 riserve fondamentali (Patric e Marusic). Come se non bastasse Cataldi è ai minimi termini per il problema alla caviglia rimediato a Bergamo, mentre Luis Alberto potrebbe essere l'assente a sorpresa. Nonostante le varie opzioni che ha Sarri, anche la Juventus ha qualche cerotto: Khedira, Demiral e De Sciglio non ci saranno, Chiellini non è al top e Bernardeschi è squalificato.

