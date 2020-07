Juventus-Lazio, Rabiot: "Non sarà una gara decisiva. Soffriamo quando..."

JUVENTUS - LAZIO, RABIOT - Contro il Milan Rabiot ha trovato il primo gol con la maglia della Juventus e per il big match di lunedì contro la Lazio si candida per una maglia da titolare nel centrocampo a tre completato da Pjanic e Bentancur. Ai microfoni di Sky Sport 24 il francese ha analizzato il momento dei bianconeri e la sfida con i biancocelesti: "Contro il Milan è successo qualcosa difficile da spiegare, dobbiamo imparare a gestire meglio le partite, soffriamo quando non abbiamo il controllo della palla. Lazio? Non credo che sarà una gara decisiva, ma dobbiamo tornare a vincere".

Juventus - Lazio, le probabili formazioni: Bastos dal 1'

Juventus - Lazio, Diaconale: "Servirà una partita perfetta, importante per l'obiettivo Champions"

Torna alla home page