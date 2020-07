Juventus - Lazio, Diaconale: "Servirà una partita perfetta, importante per l'obiettivo Champions"

Si avvicina sempre di più il big match tra Juventus e Lazio. Non sarà la sfida Scudetto che tutti speravano, ma partite come queste hanno sempre un fascino particolare. Nonostante i biancocelesti vengano da un momento difficile, Arturo Diaconale, portavoce del club, è convinto che i ragazzi di Inzaghi possano dire la loro in questa sfida. Ecco le sue parole a tuttojuve.com.

LA PARTITA - "Vedremo una partita in linea con quelle che ci sono già state tra queste due squadre, sarà una bella partita che potrebbe avere qualsiasi tipo di risultato. E anche un po' complicata, la Juve è in forma smagliante e difficilmente sbaglia serate così. L'augurio, chiaramente, è che la Lazio possa mettere nuovamente in mostra le belle qualità evidenziate nella prima parte di campionato. C'è sempre grande rispetto. Sfida Scudetto? No, sarà la partita in cui dimostrare il grande valore contro l'avversario più forte in Italia. La sfida con la Juve servirà anche per raggiungere il risultato che ci eravamo prefissati ad inizio anno, ovvero la qualificazione in Champions League. Dovrà essere la partita perfetta. Perché quando affronti la Juventus, non puoi vincere in altro modo. E' una squadra che difficilmente concede qualcosa, ci vuole il massimo impegno per giocarsela".

LA PANDEMIA - "Se senza pandemia le cose sarebbero andate differentemente? Sono assolutamente d'accordo, la pandemia ha interrotto un percorso netto che la Lazio stava compiendo in campionato. La Juventus possiede grandi fuoriclasse in grado di risolvere la situazione, succede sempre anche quando non gioca bene. E' il grande vantaggio rispetto alle concorrenti. Poi quando è in condizione è ingiocabile, ma nessun avversario parte già sconfitto. Sul piano del gioco, la Lazio ha la possibilità di ripetere le cose belle fatte quest'anno".

I BLACK-OUT DELLA LAZIO - "Non hanno delle spiegazioni. Almeno dall'esterno, è difficile dare una valutazione oggettiva della situazione. L'importante è che la Juventus riuscirà a reagire. 0-1 come nel 2000? Sarebbe un successo clamoroso, da tifoso mi accontenterei di un bel pareggio".

