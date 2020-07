Lazio, Escalante si gode l'Italia: vacanze in Sardegna per l'argentino - FOTO

La Lazio lo ha blindato già in tempi non sospetti e attende solo l’inizio della preparazione per il prossimo campionato per iniziare a lavorare con Gonzalo Escalante. La sua avventura in Spagna è giunta al termine e l’argentino è già venuto a Roma per iniziare a vivere la città e far visita anche al entro sportivo di Formello. Il calciatore ha anche deciso si trascorrere le vacanze in Italia e precisamente in Sardegna, insieme alla sua compagna, così come documentato tramite il suo profilo ufficiale Instagram.

