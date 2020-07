Serie A, Lazio e Roma: le capitoline decideranno una grossa fetta di scudetto

Tanto di quella che sarà l’assegnazione dello scudetto della stagione 2019/2020 si deciderà in questo weekend. In queste tre giornate di partite infatti saranno due gli scontri che potranno decidere definitivamente verso quali lidi il titolo viaggerà. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sarà il calcio romano a decidere: da un lato la Roma ospita l’Inter che alla fine dei conti è l’unica, insieme all’Atalanta che però rimane per un punto dietro, che può provar ad impensierire la Juventus che all’Allianz Stadium sfiderà la Lazio, quella che fino a solo un mese fa era la sua nemica principale per la lotta al titolo. Un destino beffardo che mette anche nelle mani dei biancocelesti la possibilità che il discorso scudetto si chiuda già in questo weekend.

