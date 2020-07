Lotito, diritti tv e gestione della Lega calcio: l'idea del patron biancoceleste

Sono poche le società che durante il lockdown spingevano per la ripresa del campionato. In prima fila da un lato c’era la Lazio di Claudio Lotito autrice, fino alla sosta, di una stagione da sogno; dall’altro anche la Roma di Pallotta che a marzo era a soli sei punti dal quarto posto che garantisce l'accesso in Champions. Le cose non sono andate come previsto, i biancocelesti hanno dilapidato tutto il loro vantaggio, insieme al sogno scudetto e i giallorossi hanno una distanza incolmabile per pensare di provare ad entrare in Champions. Tuttavia, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, c’è la questione legata ai diritti tv che lega le due società romane. Venerdì prossimo infatti i presidenti della Serie A riceveranno le offerte da parte dei partner finanziari interessati a trasformare la Lega in una media company. Il presidente Paolo Dal Pino ha avviato trattative due mesi fa con il private equty Cvc per un investimento da 2,2 miliardi per il 20% della media company della Serie A. Da questo punto di vista la Lega ha bisogno di una nuova strategia che tenga conto dei futuri scenari sul piano delle tecnologie e della fruizione da parte dei consumatori. L’idea di Lotito è invece quella dell’inserimento di un gestore terzo che garantisca i ricavi a fine mese e si occupi di tutto.

