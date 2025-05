Juve, McKennie a Dazn: "Questa la ricetta perfetta per battere la Lazio"

Weston McKennie è intervenuto ai microfoni di Dazn per Lazio - Juve: "Qua in Italia hanno molte tradizioni per la pasta. Ricetta perfetta per battere la Lazio? Stare insieme con la squadra giocare forte. E' importante vincere e prendere i tre punti qua. Giocare uomo contro a uomo, ma ogni tanto devi vincere stringendo i denti. Chi vincerà i duelli vincerà la partita, non può esistere il contrario. Il Papa americano è motivo di orglioio, nel gruppo ho scrito che la prima lingua ora è l'inglese in Italia".