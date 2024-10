Juve, Motta: "Ecco chi ci sarà e chi non. Ammiro Baroni, la Lazio merita..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del big match contro la Lazio, in conferenza stampa il tecnico della Juve ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori e espresso le sue sensazioni. Le parole di Motta: "Ho visto molto bene in questo ultimo allenamento. Hanno fatto un ottimo allenamento e saremo pronti ad affrontare la Lazio. Voglio vedere la prestazione, perché la prestazione ti porta al risultato. Mai voluto la prestazione per estetica. Credo ciecamente che le squadre che giocano bene abbiano più probabilità di vincere".

"Assenti? Non avremo: Bremer, Milik, McKennie e Koopmeiners. Fagioli ci sarà. Weah ci sarà"

"Chi può giocare trequartista? Vedremo domani. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva, per mettere quelli che riteniamo nella sua caratteristica migliore essere più vicino all'area. Mettere tutti in campo per esprimersi al meglio, che la squadra possa funzionare. Come squadra fare meglio dell'avversario"

"Domani possono giocare tanti giocatori da centravanti, dipende da uno come lo vede il centravanti. Può essere fisso, può essere mobile. Ognuno può fare quel ruolo oppure occupare quello spazio. È vero non abbiamo segnato da palla inattiva, ma abbiamo tutte le possibilità di farlo domani. Dobbiamo avere voglia di andare nell'area avversario e voler fare gol".

"I pareggi prima della sosta sono casualità? Non credo sia casualità. Non abbiamo fatto quanto sufficiente per vincere. Questa è la grande realtà. Fare le cose a modo o sufficienti per vincere, è una storia diversa. Però se non abbiamo vinto, è perché non abbiamo meritato davvero di vincere. Giocando meglio dell'avversario, non siamo stati in grado di farlo".

"Lazio? È una buona squadra che sta bene in questo momento. Allenatore molto esperto che viene da tante, tante, tante stagioni fatte bene. In A e in B. Lo ammiro tantissimo, l'ho detto poco fa. Complimenti per il lavoro fatto nelle ultime stagioni, lavoro non facile. Grande avversaria da sfidare, con cui competere. Siamo pronti a tutto per fare una grande prestazione e per il risultato positivo. Se me l'aspettavo così? Me l'aspettavo in alto perché è una grande squadra, buoni giocatori, grande allenatore. Nessuno regala niente a nessuno. Hanno meritato quanto fatto. Domani bella partita, noi facciamo il nostro lavoro bene per il risultato positivo".