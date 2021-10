Juve - Roma, i social si scatenano: "Abraham come Turone"

Le gare tra Juventus e Roma non sono delle semplici partite. La rivalità tra i due club è molto sentita e i veleni e le polemiche sono sempre all'ordine del giorno. Dagli anni ottanta in poi tra bianconeri e giallorossi non scorre buon sangue e anche il match di ieri non è stato da meno. La squadra di Allegri ha avuto la meglio grazie alla rete di Kean, ma gli ospiti hanno protestato vibratamente per quanto accaduto nel finale del primo tempo. La formazione di Mourinho ha avuto a disposizione il penalty del possibile 1-1, ma Veretout ha sbagliato. Tuttavia Orsato, arbitro della sfida, è finito al centro della diatriba per aver assegnato immediatamente il rigore senza concedere il vantaggio alla Roma che aveva poi trovato il gol con Abraham. Il direttore di gara ha spiegato che in questi casi non bisogna concedere il vantaggio e la successiva moviola ha evidenziato un fallo di mano di Mkhitaryan che avrebbe comunque fatto annullare il gol. Non è bastato tutto questo e i tifosi giallorossi invocano ancora la rete un po' come accaduto nel derby con il rigore di Zaniolo per il presunto fallo di Hysaj, nonostante le spiegazioni e l'iniziale fuorigioco del centrocampista. "Avevamo segnato", "Contro la Juve giochiamo sempre 12 contro 11" e "Sempre la stessa storia" sono i commenti più frequenti. Immediate le risposte delle altre tifoserie che non si sono lasciate sfuggire l'occasione. Se Lapo Elkann ha scelto una vignetta, altri hanno riavvolto il nastro tornando negli anni 80.

Il 10 maggio 1981 alla Roma fu annullato un gol contro la Juventus per fuorigioco. Il famoso gol di Turone è un tormentone che in questi quattro decenni ha infiammato ancora di più la rivalità tra bianconeri e giallorossi. Abraham va un po' a sostituire il difensore nell'opinione pubblica moderna. L'ironia e i social si sono scatenati e così "Il gol di Tammy is the new il gol di Turone era bono", "Abraham come Turone" e "Finalmente dopo 40 anni è cambiato il tormentone" sono i messaggi ironici più condivisi. Una cosa è certa, visti precedenti, quanto accaduto ieri sera all'Allianz continuerà a essere tramandato.