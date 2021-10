Juve - Roma, Orsato: "Sui rigori non c'è vantaggio, poi date la colpa a me se lo sbagliate"

Partita intensa all'Allianz Stadium tra Juventus e Roma che si accesa nel finale di primo tempo con il rigore concesso agli ospiti. Orsato ha punito l'intervento di Szczesny su Mkhitaryan. Dopo il fischio del direttore di gara, l'azione è proseguita e un rimpallo su Abraham ha fatto carambolare il pallone in rete. Tuttavia il regolamento è chiaro e, dovendo controllare anche un fuorigioco al Var (smentito dalle immagini), il fischietto di Schio ha indicato il dischetto poi fallito da Veretout. Cristante ha protestato con Orsato che non gliele ha mandate a dire e gli ha risposto per le rime come evidenziato su Dazn: "Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?".