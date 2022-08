Juventus, accordo verbale per Milik. Ma il preferito è un altro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Caccia all'attaccante in casa Juventus che spera di chiudere questa sessione di calciomercato con un ultimo colpo in zona offensiva. Come riporta Sky Sport, il club ha chiuso un accordo verbale con il Marsiglia per Milik sulla base di un prestito a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 8. Il preferito della dirigenza bianconera, però, resta Memphis Depay in uscita dal Barcellona. Per l'olandese però serve un investimento importante. Domani andrà in scena una riunione tra Allegri e la società per stabilire come operare sul mercato.