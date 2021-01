Juventus, Agnelli: "Al calcio servono risorse adeguate e un rinnovamento"

Calcio in difficoltà, il 2020 è stato particolarmente difficile per tutto il mondo dello sport a causa della pandemia Covid-19. Ai microfoni di Linkiesta Forecast, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato del tema: "Il processo di polarizzazione proseguirà inarrestabile. Saranno pochissimi i calciatori a poter essere ammessi al tier 1 del gioco e a loro, in virtù del successo commerciale dello spettacolo, sarà necessario continuare a garantire risorse adeguate, magari in uno schema lavoratore-datore di lavoro interamente rinnovato. Club e Fifpro hanno rappresentanze e professionalità adeguate per discuterne fin da subito. Anche il numero di club che daranno vita al vertice dello spettacolo calcistico dovrà essere ridiscusso, non per assecondare i desideri di un avido gruppo di imprenditori bensì perché l’offerta di calcio sia adeguata alla domanda e garantisca qualità. Lo spettacolo calcistico ha tutto per continuare a prosperare e a essere il migliore del mondo. Ci sono i protagonisti, ci sono gli investitori e ci sono gli appassionati".