Juventus, Agnelli chiama Allegri: sul tavolo il possibile esonero

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni davvero difficili in casa Juventus. Il malcontento dei tifosi si respira in tutta Torino, la disfatta contro il Benfica e quella successiva in campionato contro il Monza, ha scosso l'intero ambiente. Ieri è andato anche in tendenza su Twitter #StadiumVuoto che proprio contro il Bologna, i tifosi hanno intenzione di disertare lo stadio per protesta. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Massimiliano Allegri ieri ha ricevuto una telefonata da Andrea Agnelli. Il presidente bianconero ha rassicurato personalmente il tecnico, ma è chiaro che questa fiducia abbia bisogno di conferme e dimostrazioni importanti e immediate per poter avere la certezza che l’allenatore bianconero sia fuori discussione.