Juventus, Allegri: “Non siamo da scudetto. Su Zaniolo e Vlahovic…”

La rincorsa della Juventus alle big della Serie A inizia questo weekend. Con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, il club bianconero si è notevolmente rinforzato nella sessione invernale di calciomercato. Domenica sera Dybala e compagni ospitano il Verona con l'obiettivo di iniziare a macinare punti nelle zone nobili della classifica. Alla vigilia del match, Max Allegri ha parlato così in conferenza stampa: "Sono due giocatori importanti. Vlahovic ha fatto molti gol e ha caratteristiche che non avevamo e ci serviva, con Haaland è tra i centravanti più bravi che ci sono in giro. Zakaria è un giocatore intelligente, bravo tatticamente e nel passaggio, si sono subito inseriti, vediamo domani se li farò giocare".

VLAHOVIC - "Con l'arrivo di Vlahovic le responsabilità sono distribuite in modo equo. Non possiamo pensare che siano tutte sulle spalle di Vlahovic, assolutamente. Ha 22 anni, ha fatto tanti gol alla Fiorentina e ha voglia di fare bene alla Juventus. Ma le responsabilità sono di tutti, dalla squadra all'allenatore. Con calma, con equilibrio, bisogna migliorare le percentuali della fase realizzativa davanti. Abbiamo lavorato bene nella sosta, da domani inizia il periodo che ci porta fino al 20 marzo, fino alla prossima sosta".

ZANIOLO - "È finito ora il mercato e pensate già a giugno. Cerchiamo di vincere un po' di partite e a giugno vedremo. Non ha senso parlarne poi anche perché è un giocatore di un'altra squadra. Concentriamoci e poi vedremo”.

SCUDETTO - "Inzaghi giustamente dice così ma noi difficilmente entreremo nel giro scudetto, a meno che non svenga l'Inter, il Milan, il Napoli, l'Atalanta. Dobbiamo fare la corsa sulle altre tre, l’Inter è fuori dalla nostra portata. Gli altri non so, Simone anche per scaramanzia dice così, va bene”.