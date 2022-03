Juventus, Allegri ribadisce: “Scudetto? L’obiettivo è la Champions”

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia, Massimiliano Allegri ha parlato ancora una volta degli obiettivi stagionali della Juventus escludendo categoricamente lo scudetto. Queste le sue parole: "Sono scaramantico sullo scudetto? C'è un pensiero che è quello del club, in cui bisogna lottare tutti per gli obiettivi più alti e siamo tutti d'accordo. Poi c'è la roba pratica, quella dei punti e dei numeri. Dobbiamo essere coi piedi piantati per terra. Noi siamo quinti, se l'Atalanta batte il Torino noi siamo dietro per gli scontri diretti a sfavore. Abbiamo tre squadre davanti e servono 84 punti minimo per vincere lo scudetto e noi non ci possiamo arrivare purtroppo. Visto che siamo quinti dobbiamo pensare al quarto posto, tanto le parole poi non servono a niente. Poi è normale che quando sei alla Juventus punti sempre al massimo. Sia in Champions anche se ci sono dieci squadre più forti di noi, che in Coppa Italia ma in campionato purtroppo siamo lì e non possiamo farci niente. Bisogna lavorare per raggiungere i primi quattro posti".