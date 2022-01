Juventus, Allegri sul calciomercato: "Il futuro di Morata e Arthur..."

Massimiliano Allegri fa la voce grossa e traccia le linee guida del calciomercato della Juventus. Nelle ultime ore si è parlato di diversi calciatori bianconeri che sarebbero pronti a lasciare Torino. Due su tutti Morata, che piace e non poco al Barcellona di Xavi, e Arthur, sul quale c'è l'interesse dell'Arsenal. Il tecnico toscano, intervenuto in conferenza stampa prima del match con l'Udinese, ha fatto chiarezza sul futuro dell'attaccante spagnolo e del mediano brasiliano: "Morata e Arthur? "L'ho già detto, la rosa della Juventus è questa e con questi giocatori dobbiamo arrivare alla fine della stagione nel migliore dei modi. Arrivare alla fine nel migliore dei modi vuol dire arrivare tra le prime quattro in campionato, andare avanti in Champions e martedì c'è la Coppa Italia. Stiamo crescendo come squadra, dobbiamo solo rimanere sereni".