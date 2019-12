Juventus, anche Ramsey finisce ko: il gallese salta la Lazio

La Juventus perde Aaron Ramsey per la trasferta di sabato sera all'Olimpico contro la Lazio, gara valevole per la 15^ giornata di Serie A. Lo rende noto il club bianconero in un comunicato ufficiale. Al termine della seduta di lavoro del giovedì "è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra di Aaron Ramsey. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno". Di certo non farà parte della trasferta romana, dove dovrebbe tornare a disposizione Adrien Rabiot.