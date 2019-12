Juventus, Bentancur si fa ammonire al 95': era diffidato, torna con la Lazio

Un'ammonizione dal sapore di furbata. Ne ha tutti i lineamenti, a cominciar dal fatto che probabilmente sia troppo bella per essere vera. Il gesto "incriminato" di cui si sta parlando arriva al 95' di Juventus - Udinese (la partita era finita praticamente al 45', ndr), quando Rodrigo Bentancur strattona per la maglia Fofana e si prende un giallo apparentemente ingenuo. L'uruguaiano - già diffidato - dovrà dunque saltare la prossima sfida dei bianconeri, che non è la Supercoppa contro la Lazio del 22 dicembre. Al contrario dei biancocelesti, infatti, la squadra di Sarri anticiperà l'ultima giornata di campionato prima della pausa natalizia (che la Lazio salterà per via dell'impegno in finale a Riad, recuperandola l'8 gennaio) a questo mercoledì 18 dicembre in casa della Sampdoria. Bentancur era l'unico diffidato della Juve, che quindi contro i blucherchiati non dovrà temere alcuna ammonizione in ottica Supercoppa. La Lazio invece giocherà a Cagliari con ben quattro spade di Damocle pendenti sulla propria testa: i diffidati della rosa di Inzaghi sono Acerbi, Lulic, Parolo e Leiva. In caso di cartellino non ci sarà nessuna partita salvagente a separarli dalla Juventus, nessuna furbata in programma. Il mister e i tifosi dovranno fare affidamento solo sulla loro esperienza.

